Трейловый забег на 50 км примет Августовский канал

17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Августовский канал 22 августа примет соревнования по трейловому бегу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Главное отличие трейла от классического кросса - в ландшафте и перепаде высот. Например, на Августовском канале трасса состоит как из асфальтированных участков, так и из грунтовых дорог, есть на маршруте и лесные тропы. Пройдет она по самым живописным местам в окрестностях водной артерии.

Для любителей бега подготовлено сразу несколько дистанций, чтобы каждый мог выбрать себе маршрут по силам. Помимо основной дистанции в 50 км пройдут забеги на 8,8 км и 22 км.

"У нас сообщество людей, для которых бег, здоровый образ жизни, позитив, общение выходят на первый план. В этом сообществе мы разные во взглядах, в отношении ко многим вещам. Здесь собираются люди разного возраста, из разных регионов, разных профессий, которых объединяет бег. В этом главный посыл и ценности нашего движения", - отметил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что на дистанциях ждут всех желающих.

Для участников и зрителей пустят специальные автобусы. Первый рейс к шлюзу Домбровка, где разместятся стартовые и финишные зоны, отправляется от Гродненского автовокзала в 6.00, второй - в 8.00. В 15.00 и 17.00 - обратные рейсы. Трансфер бесплатный.

Соревнования "Августовский канал - трейл" - один из этапов Гродненской беговой лиги, объединившей самые интересные старты региона. Среди них часовой, ночной, марафонский бег, бег по историческим улицам Гродно и бег вместе с Дедом Морозом по стадиону.-0-