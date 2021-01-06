Тренды гастрономии: чем удивляет "Дружба"

Новогодние праздники – это не только самая важная ночь в году с 31 декабря на 1 января. Это еще и Рождество, и старый Новый год, а за ним и Крещение. Так уж у нас, у белорусов, повелось, что ни одна из этих дат не обходится без щедро накрытого стола. Чтобы удивить близких и друзей деликатесами, я спешу в свой любимый фирменный магазин птицефабрики "Дружба".

Качество превыше всего

Коллектив предприятия уверен, что завоевать доверие покупателей без безупречного качества продукции просто невозможно. Здесь стараются не отставать от модных тенденций и одними из первых в отрасли не только презентуют ассортиментные новинки, но и внедряют современные технологии. Например, именно на "Дружбе" впервые в Беларуси начали применять принципиально новый, более совершенный метод охлаждения мяса после убоя – воздушно-капельный. Он при строгом соблюдении санитарных норм – гарантия длительного хранения как в охлажденном, так и замороженном виде.

К тому же ОАО "Птицефабрика "Дружба" – предприятие с законченным циклом производства. Значит, все процессы, от получения яиц и выращивания молодняка до фасовки и отправки продукции потребителю, находятся под строгим контролем. На птицефабрике внедрена международная система качества на основе принципов НАССР, что подтверждает безопасность и качество продукции. Об этом свидетельствует сертификат соответствия требованиям международного стандарта безопасности пищевой продукции ИСО 22000. На предприятии систематически ведется работа над продлением сроков реализации продукции за счет ужесточения требований к производственному процессу и упаковочным материалам.

Выбираем со знанием дела

Ассортимент продукции предприятия удивит даже самых завзятых гурманов: нежные куриные рулеты, сосиски, сардельки, паштеты, копчености… Дегустировать продукцию "Дружбы" можно хоть каждый день, открывая для себя новые вкусы. Но вернемся к нашему праздничному столу. Первым делом приготовим на Рождество мясное блюдо – "Цыпленок табака нежный", "Шашлык славянский люкс", ножки "Боярские" или колбаски "Деревенские". Вся фишка этих деликатесов – в эксклюзивных маринадах и необычной рецептуре, а еще – в простоте и быстроте готовки. Достали из упаковки, поставили в жаропрочной емкости в духовку или уложили на шампурах на мангал и – вуаля – примерно через час суперблюдо готово!

Решили повторить на старый Новый год салат оливье? Разумно будет купить небольшой батон "варенки" (весом 470 граммов) "Столичной" или "Молочной экстра". Кстати, на заметку хозяйкам: колбаса из мяса птицы менее калорийная!

Традиционные бутерброды на праздничном столе отлично заменят тарталетки. Это блюдо французской кухни не менее нами любимо, наверное, потому что готовится быстро. Например, покупаем в магазине уже готовые корзиночки из теста, нарезаем консервированные шампиньоны, натираем сыр и ветчину (спойлер – лучше всего подходит "Балерон сочный", "Дворянская", "Баварская Люкс" от птицефабрики "Дружба"), все перемешиваем с майонезом или йогуртом. Массу укладываем в тарталетку, сверху посыпаем сыром и отправляем в предварительно разогретую духовку на 15-20 минут. Также можно приготовить блинчики, фаршированные балероном с соленым огурчиком и сыром, – станут они пикантной закуской для любого праздничного стола.

Вкусно, ароматно, натурально

Если же вы за бутерброды, то идеальным ингредиентом станут паштеты от "Дружбы". Куриная печень, входящая в их состав, в сочетании с искусно подобранными специями и пряностями придаст блюду неповторимый аромат и утонченный вкус.

Ну и какой же праздничный стол без аппетитной мясной нарезки? Здесь вам на помощь придет фирменная варено-копченая продукция из мяса птицы. Например, филе "Элитное". При его копчении используется натуральная ольховая щепа, поэтому продукт получается нежным и невероятно сочным. А благодаря вакуумной упаковке увеличивается срок его хранения. Так что можно смело покупать филе сейчас – оно отлично сохранится до Крещения.

Настоящий деликатес от "Дружбы" – это мясные "Снеки от Шефа". Их наверняка по достоинству оценят как любители хмельного пенного напитка, так и быстрого перекуса. Совершенно новый продукт птицефабрики – тонкие сушеные ломтики, которые делают из натуральных ингредиентов по уникальной технологии. Готовится вручную: мясо натирается специями и пряными травами, маринуется несколько часов. Затем тонкие мясные ломтики сушатся в сушильном шкафу. Вот так и получаются идеальные снеки – с дымком и по-мексикански.

Купить все эти вкусности можно в любом из 41 фирменного торгового объекта птицефабрики, расположенного в разных регионах Республики Беларусь. Например, в Минске, Бресте, Пинске, Кобрине и других городах. Кроме того, продукция предприятия широко представлена в крупнейших сетях республиканского значения – "Евроопт", "Алми", "Мартин".

ОАО "Птицефабрика "Дружба" в 2020 году отметила 40-летие. Годом ранее была начата реализация важного для предприятия и всего Барановичского региона инвестиционного проекта по перепрофилированию пустующих зданий и сооружений бывшего свиноводческого комплекса "Восточный" в помещения для выращивания и откорма цыплят-бройлеров. Уже в июле была введена в эксплуатацию первая очередь инвестиционного проекта, что позволило на данный момент увеличить общее количество помещений для выращивания птицы до 193, в том числе на 13 для откорма цыплят-бройлеров, доведя их количество до 152 с одновременным содержанием 3,5 млн голов птицы. В прошлом году предприятие получило более 70 тыс. тонн мяса птицы, производительность цеха убоя составляет 9000 голов в час. Широкие производственные возможности, строгий контроль качества и профессиональный менеджмент позволили птицефабрике завоевать доверие потребителей и партнеров по бизнесу. Продукция "Дружбы" представлена не только на белорусском рынке, но и в России, Украине, Казахстане, Молдове, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Грузии, Киргизии, Китае и других странах.

Марина ВАЛАХ. Фото Рамиля НАСИБУЛИНА

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