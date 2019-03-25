Тренинги и мастер-классы проведут медики и фитнес-тренеры на форуме в Солигорске

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум-фестиваль "Одно сердце" состоится 6 апреля во Дворце культуры Солигорска. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.
Мероприятие приурочено к Международному дню здоровья и празднику Благовещения, которые отмечаются 7 апреля.
Регистрация участников начнется в 11.00 в фойе Дворца культуры. В это же время стартует форум. В программе - выступления известных спортсменов, тренинги с профессиональными фитнес-тренерами. Запланированы мастер-классы заслуженных врачей и специалистов узкого профиля: кардиолога, диетолога, физиотерапевта, эндокринолога, онколога, валеолога.
Участникам предложат заполнить анкеты самоанализа своего здоровья и пригласят на "здоровую кофе-паузу". Гости также смогут посетить выставку современных технологий и услуг, связанных с профилактикой здорового образа жизни в Солигорском районе. Вход на форум-фестиваль свободный.
Мероприятие даст старт набору участников инициативы "Жить здорово" проекта "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Беларуси. Инициатива направлена на снижение риска развития неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой системы у жителей города Солигорска и Солигорского района.
Организаторы выберут 200 человек в возрасте 18 лет и старше, имеющих риск развития таких заболеваний. В течение 9 месяцев эти солигорчане будут менять свои привычки в питании, режиме сна и бодрствования, а также приобретут мотивацию к ведению здорового образа жизни и занятию спортом. Авторами инициативы выступают Слуцко-Солигорская епархия и кафедральный собор Рождества Христова Солигорска.-0-
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