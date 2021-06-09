Тренинги по онлайн-преподаванию организованы для жлобинских педагогов

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жлобинские педагоги начали обучаться онлайн-преподаванию. Для них организован специальный курс тренингов, сообщили БЕЛТА кураторы проекта.

90 учителей из Жлобина и Жлобинского района стали участниками бесплатного обучающего проекта "Инструменты онлайн-образования", который реализует Центр дистанционного обучения. В течение июня педагоги изучат новые форматы и методы онлайн-преподавания, чтобы в дальнейшем эффективно работать с учениками через веб-камеру.

Программа курса рассчитана на пять тренинговых дней. Занятия проходят по выходным на площадке Zооm. С новейшими веяниями учителей знакомят эксперты-практики с опытом работы в режиме онлайн. Это педагоги, психологи, методисты.

Первый тренинговый день был направлен на мотивационную составляющую. Так, проректор по учебной работе Гомельского областного института развития образования Ольга Блажко рассказала о развитии новых профессиональных навыков педагога-инноватора. "Сегодня основным ресурсом для повышения качества образования является профессиональный уровень педагога. Вместе с тем он должен соответствовать всем вызовам времени. Последний такой вызов педагогам бросила пандемия коронавируса, и многие включились в работу по обучению детей, которые остались заниматься дома", - отметила она.

По словам Ольги Блажко, в 2022 году в Беларуси второй раз пройдет международное исследование PISA, изучающее эффективность системы образования страны. Тесты, с которыми придется работать, будут компьютерными. Поэтому учитель должен иметь навыки организации онлайн-образования, использования информационно-коммуникационных технологий и владеть этими инструментами на самом высоком уровне. Специалист также поделилась полезными ссылками на информационно-образовательные ресурсы, которые педагоги уже могут использовать в организации онлайн-уроков самостоятельно.

Практикующий онлайн-учитель английского языка (центр дополнительного образования "Нешкола") Евгения Ивинская рассказала о тонкостях гуманной педагогики. Семейный психолог Екатерина Коврова поделилась нюансами, как сделать онлайн-образование комфортным и для детей, и для педагогов. Она дала несколько рекомендаций, как переступить страх выступления перед камерой, как использовать невербальные сигналы и техники удержания внимания аудитории.

Первые занятия уже прошли. Следующие тренинговые дни будут посвящены освоению инструментов онлайн-образования.

Курс проводится в рамках реализации инициативы "Центр дистанционного обучения "Тутэйшыя" проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси. Партнер инициативы - центр дистанционного образования "Нешкола".-0-