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11 декабря 2020, 07:32

Тренинги по основам создания и ведения бизнеса проведут для жительниц Березовского района

Фото из архива
Фото из архива

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский местный фонд регионального развития проведет для жительниц Березовского района бесплатные тренинги по основам создания и ведения бизнеса. Инициатива по поддержке женского социального предпринимательства реализуется по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Брестского местного фонда регионального развития Виктория Радчук.

"У нас есть опыт реализации проектов по поддержке женского бизнеса. Мы продолжительное время сотрудничали с березовским бизнес-инкубатором, проводили там тренинги, - отметила Виктория Радчук. - Будем поддерживать женщин в желании развивать свое дело. Хотели бы привлечь начинающих предпринимательниц либо уже имеющих бизнес и провести для них тренинги и консультации".

Заявки на обучение по программе можно подать в фонд вплоть до 20 декабря, контакты указаны на сайте по ссылке brest-fond.by/woman-buisness. Занятия начнутся в январе. Жительницам Березовского района предложат поучаствовать в шести тренингах, которые проведут специалисты в области права, финансов, маркетинга. Женщины смогут обратиться за консультациями по продвижению своего товара или услуги. Их научат формировать команду и разрабатывать бизнес-стратегию, изучать потребительский спрос продукта, создавать свой продающий сайт.

Самым активным предпринимательницам представится возможность отправиться в обучающую поездку, чтобы познакомиться с примерами социальных бизнесов в Беларуси.

"Мы не ограничиваемся какими-то сферами деятельности, возрастом участниц - готовы поддержать различные идеи. Если начинающим предпринимательницам нужна будет помощь в составлении бизнес-плана для получения инвестиций, мы поможем", - подчеркнула директор Брестского местного фонда регионального развития.

Инициатива "Продвижение и развитие женского социального предпринимательства как поддержка МСП Березовского района" реализуется по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Он финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.-0-

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