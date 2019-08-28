Тренировки и танцы на свежем воздухе - 17 видов активностей предложат на марафоне ЗОЖ в Минске

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейный день пройдет на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу в Минске 29 августа во время марафона здорового образа жизни #САД, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Все желающие смогут принять участие в 17 видах активностей на свежем воздухе. Для детей организуют тренировки по футболу, кикбоксингу и боксу, хореографии, состоятся мастер-классы по эстетической гимнастике и фридайвингу. Взрослые смогут попробовать себя в йоге, пилатесе, укрепить мышцы спины на тренировках с элементами аэробики.

Тех, кто любит танцевать, приглашают на занятия по ирландскому танцу, зумбе, дискофоксу и танго. Также гостям предложат попробовать себя в различных видах боевых искусств и понять разницу между кардио-тренировками высокой интенсивности и релакс-упражнениями.

Марафон здорового образа жизни стартовал 1 августа. Каждый четверг с 17.30 до 21.00 можно бесплатно попробовать себя в различных видах физической активности и фитнесс-направлениях на свежем воздухе, предварительно пройдя экспресс-обследование и получив рекомендации врачей.

Мероприятия уже посетили более 1,5 тыс. человек. Только 22 августа в них приняли участие около 500 минчан, более 100 человек прошли медицинское экспресс-обследование и получили паспорт здоровья. Участники тестировали свою сердечно-сосудистую систему. Пятиминутный тест позволяет оценить жизненно-важные показатели: биологический возраст сосудов, индекс стресса, риск инсульта, инфаркта.

Организаторами проекта выступают представительство ЮНИСЕФ в Беларуси, Министерство здравоохранения, ЮНПФА, ВОЗ, ПРООН, Министерство спорта и туризма.-0-