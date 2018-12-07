Треть коррупционных преступлений юго-восточного региона Беларуси выявлено в Гомеле

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Практически каждое третье коррупционное преступление в юго-восточном регионе Беларуси с начала года было выявлено в Гомеле. Об этом сообщил прокурор города Юрий Булынко на заседании Гомельского горисполкома о мерах по противодействию коррупции в системе местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным прокурора, за 10 месяцев 2018 года в Гомеле зарегистрировано 135 преступлений коррупционной направленности, что на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 55 случаях это получение взяток, в 43 - их дача, также выявлено 17 хищений путем злоупотребления служебными полномочиями.

Привлекательными с точки зрения совершения коррупционных преступлений остаются сферы со стабильным финансовым положением. Для каждой из них характерны свои особенности. К примеру, в промышленности подавляющее большинство таких фактов связано с хищениями, а также получением взяток за лоббирование интересов коммерческих структур при заключении договоров. В здравоохранении - это выдача листков нетрудоспособности, в образовании - трудоустройство так называемых мертвых душ.

Прокурор Гомеля отметил, что в некоторых случаях руководители организаций пытаются самостоятельно урегулировать известные им факты нарушения подчиненными законодательства. Ситуации, открытые во время внутриведомственных ревизий или при других обстоятельствах, они стараются разрешить без привлечения правоохранительных органов. "Однако в результате этого, с одной стороны, виновные избегают привлечения к установленной законом ответственности, с другой, не принимаются надлежащие меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению нарушений в последующем. В результате безнаказанности со временем такие нарушения могут приобрести системный и массовый характер, формируя устойчивую коррупционную среду", - подчеркнул Юрий Булынко. По его мнению, необходимо усилить ответственность руководителей всех уровней за надлежащий подбор и правильную расстановку кадров. Ведь просчеты в кадровой работе отрицательно сказываются на общественном мнении о госорганах власти и управления, подрывают их авторитет.

Как отмечалось на заседании, действенным профилактическим механизмом являются антикоррупционные комиссии, при условии достойной организации их работы. В качестве профилактики рекомендовано периодически проводить анонимное анкетирование в коллективах учреждений и организаций с последующим анализом наличия предпосылок коррупционных проявлений на местах.-0-