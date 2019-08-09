9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Треть месячной нормы осадков выпала в Минске за сутки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Вчера циклон Xaver принес в Беларусь дожди и грозы. Дожди прошли повсеместно, но по югу и юго-западу были менее интенсивными. Больше всего осадков за прошедшие сутки выпало по северо-востоку страны, то есть в Витебской области. В рекордсменах Езерище - 58 мм осадков (75% климатической нормы за месяц), на втором месте Сенно - 50 мм (67% нормы). Далее Верхнедвинск (40 мм осадков, или 60% нормы) и Витебск (38 мм, или 46%). Сильные дожди отмечались и в Минской области. В Минске выпало 20 мм осадков, или 29% месячной нормы, в Борисове - 32 мм (44% нормы)", - сказали в Белгидромете.

Температурный фон по югу и юго-западу Беларуси 8 августа был около климатической нормы, по западу Брестской области - на 1-1,5 градуса выше нормы. При этом в северо-восточных и центральных районах страны среднесуточная температура вчера была на 1-2 градуса ниже нормы.

В ближайшее время в Беларуси осадки будут менее обильными. Сегодня циклон уйдет за пределы страны, днем будут поступать влажные неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря, ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности. Дождливая погода прогнозируется и в выходные. В понедельник, 12 августа, в Беларусь возвращается тепло: температура воздуха по юго-западу будет достигать 28-30 градусов тепла.-0-

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