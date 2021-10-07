7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 30% жителей Гомельской области получили первый компонент вакцины против COVID-19 - это половина от того числа гомельчан, который необходим для создания коллективного иммунитета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Кампания иммунизации против коронавирусной инфекции в Гомельской области идет активными темпами. Первым компонентом вакцинировано 30,1% населения - это практически 420 тыс. человек. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% населения. Область продолжает сохранять лидерство в стране по количеству людей, защитивших себя от COVID-19", - рассказали в центре.

По словам специалистов, среди крупных административных территорий области наиболее активно прививаются жители Гомеля и Гомельского района (37%), а также Мозыря (30%). Среди районов с меньшей численностью перешагнули отметку в 30% Брагинский, Ветковский, Добрушский, Лоевский, Чечерский, Ельский, Наровлянский и Лельчицкий районы.

"Брагинский район - лидер по охвату полным курсом вакцинации: более 32% жителей региона уже получили по две прививки. Количество вакцинированных имеет прямое влияние на уровень заражения коронавирусной инфекцией. В Брагинском районе не отмечается выраженного роста заболеваемости", - уточнили в центре.

Специалисты напомнили, что любой желающий может привиться российской вакциной "Спутник V", а также китайской Vero Cell компании Sinopharm. Для вакцинации студенческой молодежи (18-23 года) предназначен "Спутник Лайт" - им в области уже привились более 3 тыс. студентов.

"Хочется отметить активную позицию медицинских работников региона: более 80% уже привились от COVID-19. Треть жителей Гомельской области получили первый компонент вакцины против COVID-19", - добавили специалисты.

В центре обратили внимание, что вакцинация - единственный и эффективный способ получить специфическую защиту от заболевания. Однако не стоит забывать и о других мерах профилактики: использовании масок в общественных местах, социальном дистанцировании, соблюдении правил личной гигиены, использовании антисептиков.-0-