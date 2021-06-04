Третий трудовой семестр стартовал в Минске

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие третьего трудового семестра состоялось сегодня в столице: Минская городская организация БРСМ в парке Победы вручила трудовые путевки участникам студенческих отрядов города, передает корреспондент БЕЛТА.
В старте трудового семестра участвовали 2 тыс. бойцов. Символические трудовые путевки студотрядовцам передали председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк и первый секретарь Минской городской организации БРСМ Роман Бондарук.
Владимир Кухарев напомнил: студотрядовское движение имеет давнюю историю. Ценно, по его мнению, то, что студотряды не просто посильно помогают в развитии предприятий и организаций, проведении больших мероприятий, участвуют в знаковых стройках по всей стране, но и содействуют подготовке кадров для различных сфер экономики. "Важно, что многие из вас продолжают практически осваивать выбранную профессию, а также смежные, что пригодится в жизни. Здорово, что вы сами вносите предложения по развитию сфер деятельности отрядов. Ну и для любого студента хорошо, что можно заработать какие-то финансовые средства", - добавил мэр столицы.
Роман Бондарук отметил символичность того, что мероприятие проходит возле музея истории Великой Отечественной войны. "Мы должны гордиться героями и помнить об их подвиге", - сказал он. И напутствовал молодых людей словами: "Давайте докажем не только всей Беларуси, но и всему миру, что наша молодежь самая лучшая и трудолюбивая!"
Подарком для ребят стало выступление группы "Верасы". Уже скоро отряды разъедутся по местам своей работы.
Кстати, в 2020 году от Минской городской организации БРСМ были трудоустроены более 4,5 тыс. человек в составе студенческих отрядов по всей Беларуси. В этом году городской штаб намерен поднять планку.-0-
Фото Егора Павлющика