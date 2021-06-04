Третий трудовой семестр стартовал в Минске

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие третьего трудового семестра состоялось сегодня в столице: Минская городская организация БРСМ в парке Победы вручила трудовые путевки участникам студенческих отрядов города, передает корреспондент БЕЛТА.

В старте трудового семестра участвовали 2 тыс. бойцов. Символические трудовые путевки студотрядовцам передали председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк и первый секретарь Минской городской организации БРСМ Роман Бондарук.

Владимир Кухарев напомнил: студотрядовское движение имеет давнюю историю. Ценно, по его мнению, то, что студотряды не просто посильно помогают в развитии предприятий и организаций, проведении больших мероприятий, участвуют в знаковых стройках по всей стране, но и содействуют подготовке кадров для различных сфер экономики. "Важно, что многие из вас продолжают практически осваивать выбранную профессию, а также смежные, что пригодится в жизни. Здорово, что вы сами вносите предложения по развитию сфер деятельности отрядов. Ну и для любого студента хорошо, что можно заработать какие-то финансовые средства", - добавил мэр столицы.

Роман Бондарук отметил символичность того, что мероприятие проходит возле музея истории Великой Отечественной войны. "Мы должны гордиться героями и помнить об их подвиге", - сказал он. И напутствовал молодых людей словами: "Давайте докажем не только всей Беларуси, но и всему миру, что наша молодежь самая лучшая и трудолюбивая!"

Подарком для ребят стало выступление группы "Верасы". Уже скоро отряды разъедутся по местам своей работы.

Кстати, в 2020 году от Минской городской организации БРСМ были трудоустроены более 4,5 тыс. человек в составе студенческих отрядов по всей Беларуси. В этом году городской штаб намерен поднять планку.-0-

Первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, первый секретарь Минской городской организации БРСМ Роман Бондарук

Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев вручает символическую путевку бригадиру студотряда

Фото Егора Павлющика