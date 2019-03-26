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Третья конференция по Соглашению мэров в Беларуси пройдет в Полоцке

Регионы 26.03.2019 | 08:24
Фото из архива
Фото из архива

26 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке 25-26 апреля пройдет 3-я конференция Соглашения мэров в Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

Основными вопросами для обсуждения станут финансовые механизмы, которые могут быть использованы городами - участниками Соглашения мэров. Возможности получения дополнительного финансирования возникают в связи с тем, что после присоединения к инициативе города разрабатывают планы действий в области устойчивой энергетики и климата, которые направлены на снижение выбросов парниковых газов на 30% к 2030 году. Планы могут включать мероприятия в различных сферах городского хозяйства от транспорта до утепления зданий.

"Особое внимание на конференции будет уделено повышению энергоэффективности в многоквартирных жилых домах, сокращению выбросов парниковых газов в секторе обращения с отходами, адаптации к изменению климата и зеленой инфраструктуре в городах. Также будет представлен инновационный опыт смягчения последствий изменения климата и адаптации его на местном уровне в Беларуси и Европе", - отметили организаторы.

Программа включает не только презентации и панельные дискуссии, но и посещение демонстрационных площадок по энергоэффективности и исторических объектов.

Конференция проводится в рамках проекта "Поддержка инициативы "Соглашение мэров" в Беларуси", который финансируется Европейским союзом. В настоящее время к инициативе по сокращению выбросов парниковых газов присоединились 45 белорусских и более 8,8 тыс. городов других европейских стран. Полоцк первым подписал соглашение в Беларуси.

Организаторами мероприятия выступили Полоцкий райисполком, Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, МОО "Экопартнерство", фонд "Интеракция" и проект ГЭФПРООН "Зеленые города".-0-

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Теги
Витебская область, конференция, Полоцк
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