Третья линия Минского метрополитена объявлена городской молодежной стройкой

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Минска будет задействована на строительстве третьей линии Минского метрополитена, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.

"Третья ветка минского метро объявлена городской молодежной стройкой. Такое решение принято сегодня Минским городским исполнительным комитетом", - сказал Сергей Клишевич.

На объекте будет трудиться сводный белорусско-российский студенческий строительный отряд общим количеством 120 бойцов.

"Мы с большим энтузиазмом восприняли новость о том, что в столице вновь появилась городская молодежная стройка. Это особенно актуально в Год студенческих отрядов. Уже сегодня Минский городской штаб студенческих отрядов начинает формировать отряд на конкурсной основе. С белорусской стороны в отряд войдут студенты Белорусского национального технического университета, а также Минского государственного машиностроительного колледжа, Минского государственного профессионально-технического колледжа монтажных и подъемно-транспортных работ, Минского государственного архитектурно-строительного колледжа, Минского государственного энергетического колледжа. С российской стороны будут студенты вузов Санкт-Петербурга", - рассказал лидер Минской городской организации БРСМ.

Молодежи предстоит выполнять земляные и бетонные работы, вязку арматуры.

"Принятое Мингорисполкомом решение об объявлении в Минске новой молодежной стройки способствует продолжению лучших традиций студотрядовского движения и говорит о том, что молодежи действительно доверяют ответственные работы", - заключил Сергей Клишевич.-0-