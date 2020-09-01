Три аварии на водопроводе произошли в Минске

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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошли аварии на водопроводной сети. Такая информация размещена на сайте "Минскводоканала", сообщает БЕЛТА.
На улице Янковского, 7 произошло повреждение сети в подвале.
Также авария произошла на улице Школьной, 46. Без воды остались 25 частных домов на улицах Школьной и Кузнечной. Туда направлена автоцистерна с питьевой водой.
Еще одна автоцистерна направлена на улицу Бельского, 61.
Во всех трех случаях утечка локализована. Ведутся аварийные работы.-0-