Три аварии на водопроводе произошли в Минске

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошли аварии на водопроводной сети. Такая информация размещена на сайте "Минскводоканала", сообщает БЕЛТА.

На улице Янковского, 7 произошло повреждение сети в подвале.

Также авария произошла на улице Школьной, 46. Без воды остались 25 частных домов на улицах Школьной и Кузнечной. Туда направлена автоцистерна с питьевой водой.

Еще одна автоцистерна направлена на улицу Бельского, 61.

Во всех трех случаях утечка локализована. Ведутся аварийные работы.-0-