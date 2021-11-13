Три большие палатки для обогрева и питания детей и женщин установили в лагере беженцев

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лагере беженцев на белорусско-польской границе установили три большие палатки для обогрева и питания детей и женщин, а также для правовой помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

В лагере беженцев продолжается упорядочивание работы по оказанию помощи. Регулярно доставляются дрова, вода, гуманитарная помощь - продукты питания и теплые вещи. Однако беженцы продолжают испытывать неудобства, прежде всего из-за холодной погоды.

Для создания комфортных условий, особенно для детей и женщин, сегодня в лагерь доставили три большие военные палатки. В одной из них, отапливаемой тепловой пушкой, разместился пункт питания для детей. Первые из них уже покушали там: на столах продуктовые наборы, подобранные специально для детей. В них молоко, фрукты, пюре, выпечка, кондитерские изделия, конфеты, зефир и другое.

Рядом установлена палатка, в которой будет возможность обогреться беременным и кормящим матерям, а таких в лагере немало. В еще одной палатке разместится пункт оказания правовой помощи для тех беженцев, которые изъявят желание вернуться на родину. Доставлен в лагерь и генератор. Палатки освещены, работают и розетки.

"Доставка гуманитарной помощи в лагерь беженцев будет продолжаться. Отрадно, что никто не остался в стороне. Все переживают за эту ситуацию. Гуманитарную помощь направляют все регионы страны", - сказал координирующий на месте эту работу председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.

Сейчас в лагере, по разным оценкам, 2-3 тыс. человек. Это граждане различных стран. Большинство - курды из Ирака. Много в лагере женщин и детей.-0-