19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три датчика контроля скорости будут работать на дорогах Минской области, они установлены на трассах М4, Р43 и Р23. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

ГАИ Минской области провела анализ аварий, связанных с превышением скорости. "Принято решение об установке в местах концентрации ДТП мобильных датчиков контроля скорости. После мониторинга их работы будет дана оценка эффективности предпринимаемых мер и принято решение о необходимости дальнейшей профилактики", - проинформировали в ГАИ.

Датчики устанавливаются с 19 марта по 12 апреля. Один из них - на 28-м км трассы М4 Минск - Могилев (направление измерения на Могилев), ограничение скорости здесь 90 км/ч. Второй спидкам - на 418-м км Р43 в районе д.Туча Клецкого района, ограничение скорости - 60 км/ч. Третий - на 58-м км трассы Р23, ограничение скорости для легковушек - 100 км/ч, грузовиков - 70 км/ч, автобусов и мотоциклов - 90 км/ч.

"Вместе с тем 20-22 марта сотрудники ГАИ проведут массированную отработку автодороги Р23 Минск-Микашевичи на территории Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов. Инспекторы будут выявлять грубые нарушения правил дорожного движения, проводить профилактическую работу с пешеходами, велосипедистами и возчиками", - отметили в ГАИ.-0-