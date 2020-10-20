Три детских дома семейного типа планируют открыть до конца года в Брестской области

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области до конца этого года планируют открыть три детских дома семейного типа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

"До конца года у нас будут функционировать 58 домов семейного типа. Для области такого количества достаточно, на этом мы завершаем программу по строительству. В среднем в каждом районе, городе - по три детских дома семейного типа", - отметили в главном управлении по образованию.

В октябре в Брестской области открылся 55-й дом семейного типа. Его возвели в Пружанах. Шестерых детей, оставшихся без попечения родителей, взяла на воспитание Ирина Карачун. Ожидается, что до конца года новоселье смогут отметить ребята и их родители-воспитатели в Бресте, Ляховичах и агрогородке Луково Малоритского района.

Сейчас в регионе в домах семейного типа проживают 377 детей. "Такая форма устройства хорошо зарекомендовала себя. Детям намного лучше жить в доме с родителями, чем в интернатном учреждении. Ведь условия максимально приближены к семейным", - добавили собеседники.

В Брестской области проживают около 2,5 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 82% воспитываются в замещающих семьях. Также работают Кобринская детская деревня, Дивинский и Бытенский детские дома.-0-