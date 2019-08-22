Три детских сада начнут строить в Могилевской области в 2020 году

22 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Три детских сада начнут строить в 2020 году в Могилевской области, а именно в Могилеве, Бобруйске и Славгороде, сообщил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц на региональной педагогической конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

В планах также построить бассейн в СШ №46 микрорайона Казимировка в областном центре, а также выполнить капитальный ремонт средних школ в Глуске, Славгороде, Кировском и Осиповичском (две школы) районах.

Большая работа по улучшению условий обучения детей проделана в текущем году. 2 сентября откроется новая средняя школа на 1020 мест в микрорайоне Казимировка. После масштабного капитального ремонта в сентябре школьников примут средние школы в Черикове и Осиповичах, Муринборский учебно-педагогический комплекс в Костюковичском районе, гимназия в Глуске. До конца года свои двери перед дошколятами откроет и детский сад в агрогородке Добрейка Шкловского района, а также завершится реконструкция детсада в агрогородке Восход Могилевского района.

Для безопасного и бесперебойного подвоза детей в сельской местности ежегодно обновляется автобусный парк. В этом году будет приобретено 24 школьных автобуса и 8 автобусов, приспособленных для перевозки детей с особенностями психофизического развития.

Губернатор обратил внимание на значимость работы по оздоровлению детей. Нужно приобщать их к спорту и здоровому образу жизни, подчеркнул он. Руководитель области потребовал активизировать работу по оснащению школ необходимым спортивным инвентарем и поручил председателям горрайисполкомов найти возможность финансирования этого направления.

Говоря о готовности к новому учебному году, Леонид Заяц отметил, что "каждый ребенок Могилевской области должен прийти в школу с хорошим настроением и желанием, а значит, хорошо подготовленным". "Полагаю, для этого принимаются все возможные меры. Равно как и для того, чтобы пребывание детей в детских садах и школах было максимально безопасным", - добавил он.

Председатель облисполкома выразил слова особой благодарности педагогам за преданность профессии, неравнодушие и мудрость. Он пожелал всем успешной работы в новом учебном году, а лучшим работникам сферы образования вручил почетные грамоты и благодарности облисполкома.-0-