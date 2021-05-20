20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три фирмы по оказанию услуг кабельного телевидения недоплатили в бюджет более Br4,8 млн налогов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области в результате проведения оперативно-разыскных и проверочных мероприятий пресекло противоправную деятельность по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере. "Во время проверок сотрудники ведомства выяснили, что три общества с ограниченной ответственностью из Бреста, Пинска и Жодино, которые оказывали услуги кабельного телевидения и подключения к сети Интернет, недоплатили в бюджет более Br4,8 млн налогов", - рассказали в КГК.

Незаконную схему минимизации налоговых обязательств разработал брестский коммерсант, около 10 лет занимающийся деятельностью в области проводной связи. Сначала он создал три общества с ограниченной ответственностью в Бресте, Пинске и Жодино, которые имели обширную клиентскую базу и занимали значительную долю рынка услуг проводной связи. По мере роста объема выручки брестский бизнесмен инициировал регистрацию новых компаний, чтобы не платить налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Распределение выручки между фирмами позволяло незаконно пользоваться упрощенной системой налогообложения, созданной для поддержки субъектов малого предпринимательства.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении организатора схемы и должностных лиц субъектов хозяйствования возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.243 УК. Для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.-0-