Три изолированных помещения проданы на аукционах в Минске

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аукционы по продаже изолированных помещений, организованные Минским городским центром недвижимости, прошли успешно сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Все три изолированных помещения, выставленных на аукцион на прошлой неделе, нашли своих покупателей. Одно из самых дорогих расположено по ул.Восточной, 46-2Н (площадь - 309,2 кв.м) и продано за более чем Br68,7 тыс. Помещение по ул.К.Чорного, 16-2Н (площадь - 32,2 кв.м) было приобретено за Br60,5 тыс., что почти в 15 раз выше начальной цены. Помещение по ул.Шаранговича, 78-1Н (площадь - 19,8 кв.м) ушло с молотка за Br46 тыс. с увеличением начальной цены в семь раз", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в комитете, традиционно изолированные помещения вызывают повышенный интерес у представителей бизнеса. Прошедшие аукционы не стали исключением. Так, было подано 17 заявок для участия в торгах по продаже объекта на ул.Шаранговича.

На следующем аукционе, запланированном на 21 июля, будет выставлено помещение по ул.В.Хоружей, 24 /1-177.

До конца года запланировано вовлечь в хозяйственный оборот еще 20 объектов недвижимости путем продажи их на аукционе.

Более подробную информацию о предстоящих торгах можно найти на официальных сайтах Государственного комитета по имуществу и Минского городского исполнительного комитета.-0-