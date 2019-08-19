Три комплексных региональных центра по обращению с отходами планируют создать в Гомельской области

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три комплексных региональных центра по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируют создать в Гомельской области, сообщил гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Регионализация сбора твердых коммунальных отходов является одним из направлений плана реализации директивы №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", напомнил Дмитрий Згурский. "Мы видим создание трех комплексных региональных центров по обращению с твердыми коммунальными отходами - Гомельский, Жлобинский, Мозырский, в состав которых войдут прилегающие им районы области", - сказал он.

На первом этапе этим территориям необходимо разработать региональные схемы обращения с ТКО на 2019-2020 годы. В последующем - приступить к реализации этих схем через создание региональных операторов сбора ТКО.

Концепция предполагает, что собранные отходы потребления будут направляться на крупные площадки в центры, где будет сформирована соответствующая инфраструктура, которая сможет обеспечить не только сбор повсеместно ТКО, но и максимальное извлечение вторичных материальных ресурсов. "Предполагается, что будут построены мусороперерабатывающие заводы, созданы региональные полигоны, станции перезагрузки. При этом для реализации данного вопроса могут быть привлечены как средства оператора вторичных материальных ресурсов, так и инвесторов", - отметил гендиректор.

Он добавил, что по строительству в Гомеле мусороперерабатывающего завода начата разработка проектно-сметной документации, определяется участок для размещения завода и полигона.-0-