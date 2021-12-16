Три лаборатории Минска будут выдавать результат ПЦР-теста на COVID в день сдачи анализа

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 20 декабря некоторые столичные лаборатории смогут выдавать выезжающим за границу гражданам результаты ПЦР-теста на COVID-19 в день сдачи анализа, сообщили БЕЛТА в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Такая возможность предоставлена в связи с сокращением сроков действия ПЦР-тестов на COVID-19 для лиц, выезжающих за пределы Беларуси.

Теперь при сдаче теста до 12.00 в лабораторных пунктах, расположенных на территории железнодорожного вокзала, автовокзала "Центральный" и по адресу: ул.П.Бровки, 13, результат исследования будет выдаваться в тот же день с 16.30 до 17.00.-0-