Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 28-30 января

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 28-30 января, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Первая мини-ярмарка состоится 28 января в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Вакансии представят филиал "Сантехгазмонтаж" и ремонтно-реставрационный филиал ОАО "Минскремстрой", филиал "Завод строительных изделий", Минская дистанция гражданских сооружений УП "Минское отделение Белорусской железной дороги".
На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) со своими предложениями соискателей ознакомят представители УП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", СМУ №1 УП "Минскметрострой", Департамент охраны Октябрьского района, ООО "Флайзис", ООО "КСБ Виктори рестораны", госпредприятие "Минсктранс", Моторвагонное депо "Минск" и Минская дистанция гражданских сооружений УП "Минское отделение Белорусской железной дороги".
Третье мероприятие пройдет 30 января в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с участием филиала "Троллейбусный парк №2" ГП "Минсктранс", ООО "Флайзис", ССУ №4 Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома, АКУП "Спецкоммунавтотранс".
Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-