Три мини-ярмарки вакансий пройдут 20-22 августа в Минске

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 20-22 августа, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая мини-ярмарка состоится 20 августа в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Вакансии представят унитарное предприятие "Брэйк хайдроликс", Фрунзенский отдел Департамента охраны МВД, филиал "Троллейбусный парк №4" ГП "Минсктранс", филиал "Автобусный парк №2" ГП "Минсктранс", государственное предприятие "КШП города Минска" ООО "Персонал Эксперт", ООО "ЮНИВЕРС-АУТСОРТ".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) со своими предложениями соискателей ознакомят сотрудники филиала "Троллейбусный парк №4" ГП "Минсктранс", Фрунзенского отдела Департамента охраны МВД, ООО "Персонал Эксперт".

Третье мероприятие пройдет 22 августа в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с участием филиала "Автобусный парк №2" ГП "Минсктранс".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.

Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-