Три мини-ярмарки вакансий пройдут 28-30 мая в Минске

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 28-30 мая, возможности трудоустройства представят пять предприятий и два учреждения столицы, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 28 мая в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Свои предложения трудоустройства представят унитарное предприятие "Брэйк хайдроликс", ООО "РесурсВестСтрой" и ЖЭУ №2 Московского района Минска.

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) пройдет мини-ярмарка вакансий с участием представителей ООО "РесурсВестСтрой" и УСУ "СДЮСТШ по автомотоспорту" ДОСААФ.

30 мая завершит неделю трудоустройства мероприятие в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Здесь вакансии соискателям предложат представители ДУП "Белгидравлика", УПП "Нива" Романовича С.Г. и Минский городской центр обслуживания семьи и детей.

Все ярмарки будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут непосредственно пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, возможностях трудоустройства, условиях труда и оплаты. К услугам посетителей также информация о ситуации на рынке труда, наличии свободных рабочих мест в городе, оплачиваемых общественных работах.

Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-