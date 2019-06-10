Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 11-13 июня

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 11-13 июня, возможности трудоустройства в различных отраслях - от строительства до общепита - представят пять предприятий и товарищество собственников, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители УП "Ремавтодор Фрунзенского района Минска", ООО "Премиум Стафф", ТС "Дружба-Брилевичи".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) вакансии предложат ООО "Остров Чистоты" и ООО "Премиум Стафф".

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 13 июня с участием представителей ООО "ГлобалСуплайерСтафф", УП "Белорусские лотереи", ООО "Премиум Стафф".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.

Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-