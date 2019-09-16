Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 17-19 сентября

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 17-19 сентября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая мини-ярмарка состоится 17 сентября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Вакансии представят филиал "Автобусный парк №2" ГП "Минсктранс", филиал "Троллейбусный парк №4" ГП "Минсктранс", ООО "Гестион-Сервис", ООО "Персонал Эксперт".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) со своими предложениями соискателей ознакомят представители ООО "Гестион-Сервис", ООО "Персонал Эксперт".

Третье мероприятие пройдет 19 сентября в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) с участием филиала "Автобусный парк №2" ГП "Минсктранс", филиала "Троллейбусный парк № 4" ГП "Минсктранс", АКУП "Спецкоммунавтотранс", унитарного предприятия "Брэйк Хайдроликс".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-