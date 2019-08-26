Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 27-29 августа

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 27-29 августа. Возможности трудоустройства представят четыре предприятия и один районный военкомат, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Первая мини-ярмарка состоится 27 августа в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Вакансии представят УП "Брэйк хайдроликс", филиал "Троллейбусный парк №4" ГП "Минсктранс", РУП "ПТГК "Октябрьский".
На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) со своими предложениями соискателей ознакомят представители филиала "Троллейбусный парк №4" ГП "Минсктранс" и военного комиссариата Первомайского района Минска.
Третье мероприятие пройдет 29 августа в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с участием филиала "Троллейбусный парк №4" ГП "Минсктранс", завода железобетонных изделий УП "Минскметрострой" и ГП "ЖЭУ №3 Ленинского района".
Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.
Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-