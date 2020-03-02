Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 3-5 марта

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мероприятие по трудоустройству: в трех мини-ярмарках вакансий 3-5 марта примут участие более десятка предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая мини-ярмарка состоится 3 марта в отделе обслуживания граждан №2 (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями о трудоустройстве соискателей ознакомят филиал "Троллейбусный парк №3" ГП "Минсктранс", ЖЭУ №4 Московского района Минска, завод "Автомат" КУП "Минскхлебпром".

На следующий день всех желающих приглашают в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я. Коласа, 69). Планируется участие представителей ЖЭУ №2 Советского района Минска, ЖЭУ №3 Первомайского района, филиала "Трамвайный парк" ГП "Минсктранс", госпредприятия "КШП города Минска" (Советского и Центрального районов), завода "Автомат" и хлебозавода №5 КУП "Минскхлебпром".

В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) 5 марта вакансии представят филиал "Агентство "Минсктранс" ГП "Минсктранс", УП "Ремавтодор Партизанского района города Минска", ОАО "МПЗ", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".

Все мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-