Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 3-5 сентября

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 3-5 сентября, возможности трудоустройства представят четыре предприятия, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая мини-ярмарка состоится 3 сентября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Вакансии представят ОАО "Белбакалея" и филиал "Троллейбусный парк №3" госпредприятия "Минсктранс".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) со своими предложениями соискателей ознакомят представители все того же ОАО "Белбакалея", а также филиала "Трамвайный парк" ГП "Минсктранс".

Завершит неделю трудоустройства 5 сентября мероприятие в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с участием ОАО "Белбакалея" и филиала "Троллейбусный парк №2" ГП "Минсктранс".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.

Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-