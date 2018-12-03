Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 4-6 декабря

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкий выбор вариантов трудоустройства предложат минчанам на мини-ярмарках вакансий с 4 по 6 декабря, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано на 4 декабря в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Представители ЖЭУ №4 Фрунзенского района Минска и средней школы №219 ознакомят со своими предложениями занятости.

На следующий день соискателей рабочих мест приглашают в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). Здесь свои вакансии предложат сотрудники Советского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь и ОАО "Обработка белья".

6 декабря в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) можно будет ознакомиться с предложениями РУП "БелЭЗ" и ССУ №2 Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут непосредственно пообщаться с потенциальным нанимателем. Ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, имеющихся вакансиях, возможностях трудоустройства, условиях труда и оплаты. К услугам посетителей и информация о ситуации на рынке труда, наличии свободных рабочих мест в городе, оплачиваемых общественных работах. Кроме того, специалисты службы занятости профессионально проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности и др.-0-