Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 9-11 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 9-11 апреля, свои вакансии предложат 11 предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано 9 апреля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители ОАО "927 Управление специализированных сантехнических работ", Дорожно-эксплуатационного коммунального унитарного предприятия "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ССУ №1 государственного предприятия "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома" и ОАО "Минский домостроительный комбинат".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа) вакансии предложат Ремавтодоры Первомайского и Центрального районов Минска, ЖЭУ №2 Первомайского района Минска, УП "Зеленстрой Центрального района Минска".

Завершит неделю трудоустройства 11 апреля мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с участием ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский подшипниковый завод" и Ремавтодор Партизанского района Минска.

Все ярмарки будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут непосредственно пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, возможностях трудоустройства, условиях труда и оплаты. К услугам посетителей также информация о ситуации на рынке труда, наличии свободных рабочих мест в городе, оплачиваемых общественных работах. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-