Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 9-11 июля

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 9-11 июля, возможности трудоустройства представят пять предприятий и одна организация, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая мини-ярмарка состоится 9 июля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Вакансии представят ООО "Белгидродинамика", иностранное унитарное предприятие "Исткон Бел", ООО "Данипол" и УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) со своими предложениями соискателей ознакомят сотрудники "Исткон Бел" и ООО "ПрофРезервГрупп".

Завершит неделю трудоустройства 11 июля мероприятие в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с участием представителей ООО "ПрофРезервГрупп" и Минского отдела Департамента охраны МВД.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.

Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-