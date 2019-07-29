Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 30 июля по 1 августа

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 30 июля по 1 августа пройдут три мини-ярмарки вакансий, свои предложения представят восемь столичных организаций. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая ярмарка состоится 30 июля в отделе обслуживания граждан №2 по адресу пр. Любимова, 14. Участие примут представители РУП "Белэнергострой", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", филиала "Виктория Олимп Отель" КУП "Бизнес-центр "Столица", УП "Брэйкхайдроликс", ООО "Персонал Эксперт", ГУО "Ясли-сад №224 Минска".

Второе мероприятие состоится в отделе обслуживания граждан №1 по ул. Я.Коласа, 69. Вакантные места предложат РУП "Белэнергострой", филиал "Виктория Олимп Отель" КУП "Бизнес-центр "Столица", ООО "Персонал Эксперт", ОАО "Белэнергоремналадка".

Заключительная ярмарка будет организована 1 августа в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с участием РУП "Белэнергострой", УП "Центр социальных работ".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-