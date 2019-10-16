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16 октября 2019, 17:40

Три моста построили за два года в Житковичском районе при участии населения

Фото из архива
Фото из архива

16 октября, Житковичский район /Корр. БЕЛТА/. Три моста построили за два года в Житковичском районе при участии населения, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель районного Совета депутатов Владимир Кулеш.

Один из последних - через реку Ствигу рядом с агрогородком Ричев - ввели в строй на днях. На его возведение потребовалось чуть более двух недель.

Еще недавно на месте переправы была деревянная кладка, по которой можно было проехать только на мотоцикле или велосипеде. А со временем мост обветшал настолько, что не решались по нему пройти пешеходы. В разгар ягодного и грибного сезона сельчанам приходилось переплывать реку Ствигу на лодках, а при заготовке дров или сена объезжать за 15 км.

Вопрос о реконструкции моста не раз поднимал председатель Житковичского районного Совета депутатов. Изначально заручились поддержкой одного из предприятий района, однако оно не нашло возможности исполнить намеченное. Сельчане не отчаялись. "Встретились, провели собрание. Решили сдавать на восстановление нужного всем моста кто сколько может", - поделилась местная жительница Галина Левковец, которая много лет руководила сельисполкомом.

Откликнулись примерно 40% жителей агрогородка. Всем миром собрали свыше Br1,5 тыс. для приобретения стройматериалов. Свой вклад внесли также директор Житковичского лесхоза Михаил Левкович, ОАО "Люденевичи" и ООО "Белкитфорестри", фермер Михаил Шруб. Весь процесс на месте курировал председатель Ричевского сельского совета Владимир Кучинский.

Председатель районного Совета депутатов Владимир Кулеш вел переговоры с Министерством обороны, откуда также пришла поддержка. Реальную силовую помощь оказали военнослужащие 188-й гвардейской инженерной бригады, которые соорудили крепкую переправу. "Этот мост связал не только берега реки и населенные пункты, но и еще больше объединил людей. Они ощутили свою силу. Более того, убедились, что благодаря их усилиям и при поддержке местной власти могут решать такие жизненно важные вопросы. Получился достойный гордости народный проект", - отметил он.

В торжественной обстановке мост открыли для движения. "Теперь пройдут даже большегрузы", - сказал Владимир Кулеш, отмечая, что грузоподъемность моста 40 т. Ширина строения 5 м, длина - 56 м.

Сегодня Галина Левковец обратилась на прямую линию председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья и поблагодарила за поддержку в возведении моста. Губернатор в свою очередь оценил инициативу жителей агрогородка, подчеркнув, что таких примеров тесного взаимодействия местных властей и населения должно быть как можно больше.

Это уже третий за последние два года объект, возведенный в районе при активном участии населения. Так, в ноябре 2018 года новый мост через Случь связал населенные пункты Ленинского, Милевичского, Юркевичского сельсоветов. Также в прошлом году вторую жизнь получил мост через речку Бычок возле деревни Озераны.-0-

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