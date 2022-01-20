Три новых памятника природы объявлены в Малоритском районе

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Малоритский райисполком объявил три новых памятника природы. Решение об этом опубликовано сегодня на Национальном правовом портале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Изменен статус гидрологического объекта "Пожежинская криница" и двух биологических - "Парк Великорита" и "Великоритские грабы". Теперь они соответственно стали гидрологическим и ботаническими памятниками природы местного значения. Этим же решением Малоритский райисполком преобразовал местные геологические памятники природы "Хотиславская дюна", "Збуражская гряда", "Гора меловая", "Орлянская дюна" в связи с оптимизацией их границ, режима охраны и использования.

Парк Великорита расположен юго-восточнее агрогородка Великорита. От заложенного в конце XVIII века усадебно-паркового ансамбля до наших дней сохранился пейзажный парк. На площади 3,66 га произрастает 25 видов деревьев и кустарников. Среди них преобладают ясень, клен остролистный, робиния псевдоакация, каштан ложноконский, граб. Особую ценность представляют 200-летние дубы, тополи, липы и самый старый в стране экземпляр бука лесного диаметром 1,5 м, высотой выше 30 м. Примечательной особенностью парка является хорошая сохранность подбивки из старовозрастных экземпляров дерезы бербера и бересклета бородавчатого.

В центральной части агрогородка Великорита расположен ботанический памятник природы "Великоритские грабы". Объект представляет собой фрагмент старовозрастных грабов обыкновенных. Возраст деревьев составляет 300-350 лет. По оценке специалистов, грабы соответствуют высокой степени жизненности и находятся в хорошем состоянии, несмотря на почти предельный возраст для деревьев этого вида в условиях Беларуси.

Гидрологический памятник природы "Пожежинская криница" расположен на территории Великоритского лесничества. Это единственный круглогодично функционирующий родник Малоритского района и один из редчайших - в южной части Брестской области. По своему химическому составу вода родника относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы.

Как отметили в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, преобразованию памятников природы предшествовали детальные обследования, которые в 2020 году провели специалисты Белорусского государственного университета. Решение Малоритского райисполкома принято в соответствии с законом "Об особо охраняемых природных территориях" и вступает в силу со дня официального опубликования.-0-