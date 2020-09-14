Три новых штамма гриппа будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне - Гиндюк

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящем эпидемическом сезоне будут циркулировать три новых штамма гриппа. Об этом на оперативном совещании сообщила главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк, пишет пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"В предстоящем эпидсезоне в нашей стране будут циркулировать три новых штамма гриппа, к которым у населения пока не сформирован иммунитет. Однако применяемые нами вакцины эффективны и против них. Кроме того, наблюдения показывают, что вакцинация помогает снизить риск заражения острыми респираторными инфекциями и тяжесть их протекания. Замечено также, что в коллективах, где было привито свыше 40% работников, доля случаев заражения COVID-19 не превышала 3%, а заразившиеся в основном переносили болезнь бессимптомно или в легкой форме", - сказала Нелли Гиндюк.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил обеспечить максимальный охват вакцинацией против гриппа учащихся вузов и других учебных заведений, трудовых коллективов. Он также потребовал усилить контроль за соблюдением профилактических мероприятий в местах массового скопления людей, где уже начинают забывать о средствах индивидуальной защиты. "Необходимо усилить профилактическую работу, ведь предотвратить болезнь проще, чем ее лечить", - подчеркнул он.

В нынешнем сезоне запланировано привить примерно 760 тыс. минчан. Опыт многолетних наблюдений показывает, что при иммунизации более 45% населения происходит существенное сокращение случаев заболевания гриппом. Так, по сравнению с 2003 годом количество заболевших за последний эпидсезон сократилось в 95 раз. Благодаря вакцинации удалось предотвратить десятки тысяч случаев заболевания, что привело к экономии $10 млн.-0-