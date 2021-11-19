19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три новых зерносушильных комплекса начнут работу в следующем году в Гомельской области, сообщил сегодня председатель облисполкома Геннадий Соловей на областном празднике "Дажынкі-2021" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил, что всего в области функционируют 386 зерносушильных комплексов, в том числе введенный в этом году в Ветковском районе. "Еще три - в Жлобинском, Наровлянском и Петриковском районах начнут работу в следующем году", - сказал он.

Говоря в целом о строительстве в АПК, Геннадий Соловей обратил внимание, что в этом году введены в эксплуатацию молочно-товарная ферма на 2400 голов в Дяковичах Житковичского района и свиноводческий комплекс на 24 тыс. голов в "Андреевке" Буда-Кошелевского района. В этом же районе в Руденце завершили реконструкцию инкубатора "Белоруснефть-Особино".

Продолжаются строительные работы на 5 объектах МТФ и предприятий отрасли птицеводства.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Гомеле тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. Лучшим хлеборобам вручили заслуженные награды. В городе работают выставки техники, ярмарки.-0-