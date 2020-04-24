Три объекта неиспользуемого госимущества в Слуцке обрели новых хозяев

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу три объекта неиспользуемого госимущества в Слуцке были проданы на аукционе комитетом "Минскоблимущество", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Общая сумма от продаж составила более Br42,8 тыс.

Предприниматель, купивший здание бывшего магазина совхоза "Рачковичи", планирует разместить там новый объект розничной торговли.

Два склада под хранилище Бобруйского эксплуатационного управления Вооруженных Сил были проданы индивидуальным предпринимателям, которые намерены использовать их по назначению.

С подробной информацией о выставленных на продажу объектах недвижимости можно ознакомиться на сайте комитета "Минскоблимущество" в разделе "Аукционы" или по телефонам в Минске (8017) 228-60-13, (8017) 500-47-11.-0-