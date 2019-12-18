Три общежития для медиков РНПЦ онкологии и радиологии и областных больниц открыли в Минском районе

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лесковке Минского района открыли три общежития для работников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, а также медиков областных учреждений здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

Медикам предлагают однокомнатные и двухкомнатные квартиры с отделкой, собственной просторной кухней и санузлом. Большинство из них не оборудованы мебелью: новоселы могут привезти все необходимое с собой. Однако несколько квартир в качестве эксперимента оснастили и мебелью. Помимо квартир в общежитиях также оборудованы два административных помещения, две "учебки", две комнаты отдыха, детская игровая.

Ключи получат 348 семей - в каждом общежитии насчитывается по 116 квартир.

Как отметила начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская, новое жилье по качеству соответствует арендному, по стоимости - общежитиям. "Каждая квартира обеспечена своими счетчиками на тепло и воду, поэтому стоимость квартир будет зависеть от коммунальных услуг. Например, за однокомнатную квартиру нужно будет заплатить от Br56, за двухкомнатную - от Br80, за квартиры с мебелью - от Br150 и от Br200 соответственно", - отметила она.

Заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич подчеркнул, что если будут по максимуму вводить жилье и обеспечивать квартирами специалистов, то в регионе будет 100% закрепляемость кадров (сегодня это около 80%). "Поэтому губернатор поставил задачу сделать ревизию по все районам, пройтись по всем сферам, посмотреть, кто нуждается в жилье и какими способами можно их обеспечить. Мы работаем над этим вопросом", - сказал Иван Маркевич, обращаясь к новоселам.

Иван Маркевич

Общежития были построены за счет областного и республиканского бюджетов. Возведение длилось около двух лет. Все это время его терпеливо ждали медики, которым сегодня вручили ключи.

Среди них - семья Алешиных. Татьяна устроилась медсестрой-анестезистом в Минскую областную клиническую больницу еще в 2008 году, все эти годы жила в общежитии. Вышла замуж, со временем появились трое детей. Говорят, к стройке начали присматриваться сразу, как только узнали, что попали в число счастливчиков. В планах на будущее - своя квартира. "Жилищный кооператив сформировался, мы вошли в него. В будущем станем еще счастливее", - сказала она.

Ее коллега медсестра по физиотерапии Екатерина Площадная прожила в старом общежитии 10 лет. В ее семье уже четверо человек. "Мы были внутри, смотрели квартиры, все очень уютно. Рядом школа, для детей обустроены хорошие площадки. Мы очень рады", - признается Екатерина.

Общежития построены по поручению главы государства. В октябре строительный объект посетил лично Александр Лукашенко. Он отметил, что "надо строить такие так называемые общежития для врачей, медсестер, для тех, кто работает в больницах, это будет очень сильно привязывать человека к этой земле".

С вводом в эксплуатацию очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий среди медицинских работников областных учреждений сократится на 40%.

Заказчиком строительства выступило УКС Миноблисполкома. Проектная организация - ОАО "Институт "Минскгражданпроект", генподрядчик - ОАО "Солигорский ДСК".-0-

Фото газеты "Мінская праўда"

Более 350 квартир для медработников планируют построить в Минской области в 2020 году Об этом сообщила начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская на открытии трех общежитий для медиков в Лесковке.