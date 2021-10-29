Три района Гомельской области завершили уборку кукурузы на зерно

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области уборку кукурузы на зерно завершили три района, на силос - семь, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Так, из отведенных под кукурузу на зерно 43,3 тыс. га убрано 31,7 тыс. га, или 73%. Сельхозпредприятия намолотили 151 тыс. т зерна. Средняя урожайность - 48 ц/га. "Завершили уборку кукурузы на зерно Жлобинский, Мозырский и Светлогорский. На финише - еще три района", - отметила Елена Филипович.

Собранный на полях урожай при необходимости досушивают, чтобы хорошо сохранить в зимних условиях. Часть зерна плющат, в основном в полиэтиленовые рукава, для последующего кормления скота. По словам начальника управления, уже заплющено 28 тыс. т зерна.

"Кроме того, из общего урожая 15,5 тыс. т будет использовано как семенной материал. Зерно очистят, доработают и в следующем году гибриды первого поколения будут засевать на полях региона и других областей", - сказала Елена Филипович.

Кукуруза на силос в области убрана на 244,5 тыс. га - 97% от необходимого. В среднем за день площадь уборки составляет 3,2-3,5 тыс. га. Завершили работы Добрушский, Жлобинский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский и Рогачевский районы. Еще 4 близки к тому, чтобы справиться с поставленной задачей сегодня-завтра.

В перечне важнейших осенних работ и зяблевая обработка почвы. Ее в регионе провели на 92,1 тыс. га. Это 38,2% от запланированной площади. В трех районах работы ведут с опережением. "В последние дни аграрии области прибавили темпы по зяблевой обработке почвы. Ежедневный объем превышает 6 тыс. га", - уточнила начальник управления.

"Кроме того, одним из важнейших элементов земледелия является использование органических удобрений, хозяйства активно занимаются их вывозкой и внесением", - добавила Елена Филипович.

Перед всеми сельхозпредприятиями стоит задача завершить осенние полевые работы в оптимальные сроки и со строгим соблюдением технологических требований.-0-