Три района Гомельской области завершили уборку кукурузы на зерно

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 29 октября 2021
Минск Ясно +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:29 Что ждет деревообработку, зачем Беларуси свой картон и появится ли налог на квартиру? О чем Лукашенко говорил в Добруше Президент
18:15 Полочанин приговорен к ограничению свободы за оскорбление милиционера в соцсети Происшествия
18:13 Совет ЕЭК принял техрегламент на мясо птицы и продукцию его переработки Экономика
18:09 Совет ЕЭК изменил техрегламент на тракторы Экономика
18:06 Страны СНГ намерены активизировать взаимодействие в образовательной сфере Общество
18:04 Кирилл Премудров стал автором самого красивого гола 27-го тура Спорт
17:59 Евразийский межправсовет пройдет 18-19 ноября в Ереване Политика
17:50 Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по отмене роуминга в ЕАЭС Общество
17:47 Три района Гомельской области завершили уборку кукурузы на зерно Регионы
17:29 Жителя Пружан осудили на год "химии" за избиение прохожего Происшествия
17:28 Новогодние игрушки из 75 стран можно увидеть на выставке в Национальном историческом музее Культура
17:21 Головченко: экспорт услуг в сфере международных автоперевозок в 2022 году может превысить $2 млрд Экономика
17:15 Исаченко проведет 2 ноября прямую телефонную линию Общество
17:13 Более 2,17 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
17:13 Глава полиции Лондона предупредила о высокой вероятности терактов накануне Рождества В мире
17:10 Карпов: вакцины против COVID-19 дают очень схожий результат Общество
17:00 Движение на МКАД в направлении пр.Дзержинского временно затруднено из-за аварии Регионы
16:53 Эксперты МАГАТЭ завершили работу на БелАЭС Экономика
16:52 Минэнерго: предприятия полностью удовлетворяют повышенный спрос потребителей на топливный торф Экономика
16:49 В России столкнулись легковушка и автобус, пострадали 12 человек В мире
16:45 Пресс-конференция о третьем региональном форуме #GBCregions пройдет в БЕЛТА 1 ноября Общество
16:39 Биржи Беларуси и России обсудили создание единого биржевого товарного рынка СГ Экономика
16:39 Дирижер балета "Конек-Горбунок": в Большом театре впервые прозвучит музыка Щедрина Культура
16:32 Кочанова посетила 39-ю городскую клиническую поликлинику Регионы
16:32 Маневровый поезд сбил мужчину в Барановичах Происшествия
16:30 Карпов: переболевшим COVID-19 не стоит затягивать с вакцинацией Общество
16:15 Городской субботник проведут в Бресте 30 октября Регионы
16:12 В Минской области за 9 месяцев задержано более 2,5 тыс. нетрезвых водителей Регионы
16:11 Головченко: необходимо наращивать валютную выручку от экспорта транспортных услуг Экономика
16:10 В Витебске представили маляванки из 14 районов области Культура
Все новости
Все новости
Регионы
29 октября 2021, 17:47

Три района Гомельской области завершили уборку кукурузы на зерно

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Уборочная кампания"
ФОТОФАКТ: Осенние полевые работы в Гродненском районе
Субботин: стоит задача убрать кукурузу максимальными темпами

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области уборку кукурузы на зерно завершили три района, на силос - семь, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Так, из отведенных под кукурузу на зерно 43,3 тыс. га убрано 31,7 тыс. га, или 73%. Сельхозпредприятия намолотили 151 тыс. т зерна. Средняя урожайность - 48 ц/га. "Завершили уборку кукурузы на зерно Жлобинский, Мозырский и Светлогорский. На финише - еще три района", - отметила Елена Филипович.

Собранный на полях урожай при необходимости досушивают, чтобы хорошо сохранить в зимних условиях. Часть зерна плющат, в основном в полиэтиленовые рукава, для последующего кормления скота. По словам начальника управления, уже заплющено 28 тыс. т зерна.

"Кроме того, из общего урожая 15,5 тыс. т будет использовано как семенной материал. Зерно очистят, доработают и в следующем году гибриды первого поколения будут засевать на полях региона и других областей", - сказала Елена Филипович.

Кукуруза на силос в области убрана на 244,5 тыс. га - 97% от необходимого. В среднем за день площадь уборки составляет 3,2-3,5 тыс. га. Завершили работы Добрушский, Жлобинский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский и Рогачевский районы. Еще 4 близки к тому, чтобы справиться с поставленной задачей сегодня-завтра.

В перечне важнейших осенних работ и зяблевая обработка почвы. Ее в регионе провели на 92,1 тыс. га. Это 38,2% от запланированной площади. В трех районах работы ведут с опережением. "В последние дни аграрии области прибавили темпы по зяблевой обработке почвы. Ежедневный объем превышает 6 тыс. га", - уточнила начальник управления.

"Кроме того, одним из важнейших элементов земледелия является использование органических удобрений, хозяйства активно занимаются их вывозкой и внесением", - добавила Елена Филипович.

Перед всеми сельхозпредприятиями стоит задача завершить осенние полевые работы в оптимальные сроки и со строгим соблюдением технологических требований.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область уборочная
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Движение на МКАД в направлении пр.Дзержинского временно затруднено из-за аварии
Фото из архива Кочанова посетила 39-ю городскую клиническую поликлинику
Фото из архива Городской субботник проведут в Бресте 30 октября
Фото из архива В Минской области за 9 месяцев задержано более 2,5 тыс. нетрезвых водителей
Фото из архива В Витебской области посетители игорных заведений за 9 месяцев пополнили бюджет почти на Br2 млн
В Бресте образцовые водители получили от ГАИ подарки накануне Дня автомобилиста
Главное
Лукашенко ознакомился с производством картона на Добрушской бумажной фабрике
Головченко: необходимо наращивать валютную выручку от экспорта транспортных услуг
Кочанова: 100-летие БГУ является историческим событием не только в жизни вуза, но и страны
"Регулируй выгоду!" - Mastercard, Белагропромбанк, Моцная картка и "ПерекрестОК" презентовали карту нового поколения
Топ-новости
Лукашенко ответил на вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир
"Существующих мощностей недостаточно". В Беларуси намерены углублять переработку древесины
Лукашенко подтверждает планы объединить школьные экзамены с ЦТ
АКЦИЯ! Скидка до 200 евро за м² на ограниченное количество квартир в ГОТОВЫХ ДОМАХ! Действует 7 дней!
Более 2,17 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по отмене роуминга в ЕАЭС
Кочанова посетила 39-ю городскую клиническую поликлинику
Эксперты МАГАТЭ завершили работу на БелАЭС
Глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова удостоена премии Forbes Woman Awards Belarus
Вольфович вручил офицерам ВС госнаграды и объявил благодарности от имени Президента
Минтруда об изменениях в оплате труда руководителей организаций: это стимул к прибыльной работе
Воскресенский на форуме в Вероне: европейцы меняют ярлыки в отношении Беларуси на конструктивный интерес
Предприятия более чем 40 крупных городов Беларуси могут подключаться к сети для интернета вещей
Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 ноября
ГПК: литовские силовики избивают беженцев и отбирают деньги
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.