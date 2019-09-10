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10 сентября 2019, 15:21

Три современных крытых теннисных корта появились в Могилеве

10 сентября, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Сразу три крытых теннисных корта появились на территории Могилевского городского физкультурно-спортивного клуба, на их строительство выделено Br4 млн 260 тыс., передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот спортивный объект был очень нужен городу, ведь более 100 маленьких могилевчан сегодня занимаются именно в секциях большого тенниса, - отметил на торжественной церемонии открытия спортивного объекта председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. - Раньше, чтобы не нарушать тренировочный процесс в холодное время года, приходилось арендовать помещения, которые имели другую специализацию. Уверен, с вводом в эксплуатацию этого сооружения тренировки будут более качественными, благодаря чему у юных могилевчан появятся новые возможности и перспективы в достижении высоких спортивных результатов".

По словам Владимира Цумарева, решение о строительстве в Могилеве крытых теннисных кортов было принято более пяти лет назад. Изначально на эти цели была заложена отдельная инвестиционная программа, которая впоследствии была скорректирована в сторону уменьшения финансирования. Только позже получилось выделить деньги на поэтапное завершение комплекса работ из городской казны. И из областного консолидированного бюджета в текущем году на эти цели затрачено более Br1 млн.

Ранее на месте строительства был надувной теннисный корт. Заниматься в нем было не очень удобно: например, в зимнее время из-за снежного покрова в помещении было довольно темно, а из-за работы тепловых пушек - не слишком комфортно. Сейчас стационарный крытый манеж с тремя кортами внутри дополнил комплекс физкультурно-спортивного клуба, который также включает открытые корты, гостиницу, кафе и лесопарковую зону. Благодаря этому Могилев в перспективе сможет стать достойной площадкой для проведения соревнований и чемпионатов республиканского и международного уровней.

Символический первый удар старшего тренера национальной команды по теннису Александра Василевского
Символический первый удар старшего тренера национальной команды по теннису Александра Василевского

"Открытие этого комплекса надо расценивать в масштабах страны, потому что такая спортивная база уникальна: ее нет ни в одном областном центре, - подчеркнул директор Белорусской теннисной федерации Михаил Маевский. - Думаю, Могилевщину ждет большое теннисное будущее. Но главное - руководство города и области понимает, что прежде всего нам необходимо вырастить здоровую нацию. И большая удача, если благодаря таким спортивным сооружениям дети уйдут с улицы, оторвутся от компьютеров и начнут заниматься теннисом или другим видом спорта".

Директор Белорусской теннисной федерации Михаил Маевский
Директор Белорусской теннисной федерации Михаил Маевский

Площадь крытого манежа составила более 2 тыс. кв.м. Помещение отвечает всем необходимым для современного спортивного объекта требованиям. Здесь есть трибуна на 113 мест с оборудованными местами для людей с ограниченными возможностями, раздевалки, санитарные узлы, современное видеонаблюдение. Отдельная гордость - новейшее 6-миллиметровое профессиональное покрытие для теннисных кортов "Хард", которое отвечает мировым стандартам. Корты, где укладывают такой настил, называют "быстрыми", ведь он имеет структуру, которая "подкручивает" мяч при соприкосновении с поверхностью.

Дополнительно для теннисного манежа были закуплены моечная машина для пола, натяжные станки для ракеток, пушки для подачи мячей, необходимая мебель. В качестве подарков к открытию Могилевский городской физкультурно-спортивный клуб получил от гостей мероприятия, в том числе от Белорусской теннисной федерации и Президентского спортивного клуба, мячи, подметальные машины, сетки, два телевизора, ракетки и многое другое.

Маленьким теннисистам открытие кортов в Могилеве также запомнилось тем, что в этот день на спортивной площадке состоялся отборочный этап республиканского командного турнира по теннису "Золотая ракетка". Участие в соревнованиях приняли команды из Могилева и Барановичей, в состав которых вошли юные спортсмены в возрасте от 8 до 12 лет. Организовала турнир Белорусская теннисная федерация при поддержке Президентского спортивного клуба.-0-

Фото Олега Фойницкого

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