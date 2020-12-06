Три станции минского метро временно закрыты

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты три станции метро, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

"6 декабря в 11.10 на вход и выход закрыты станции метро "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига". Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении.

Также на вход и выход закрыт вестибюль 2 станции "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются.

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-