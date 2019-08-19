Три станции обезжелезивания построили в этом году в Гомельской области

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В трех населенных пунктах Жлобинского и Мозырского районов в этом году завершили строительство станций обезжелезивания. Речь идет о деревнях Майское, Антоновка Жлобинского района и агрогородке Скрыгалов Мозырского, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме генеральный директор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом же в Гомельской области в этом году предусмотрено строительство 44 станций обезжелезивания по подпрограмме "Чистая вода" госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. "Это позволит обеспечить чистой водой более 30 тыс. человек. При выборе объектов приоритет отдавался населенным пунктам с наибольшим количеством проживающих, а также тем, где наихудшие показатели воды по железу", - уточнил в беседе с корреспондентом БЕЛТА Дмитрий Згурский.

Про его словам, на данный момент на трех объектах работают приемочные комиссии, на восьми ведутся строительно-монтажные работы (в Брагинском, Жлобинском, Мозырском, Речицком, Рогачевском районах), по шести проекты уже прошли госэкспертизу, еще 21 проект на экспертизе, по оставшимся объектам ПСД находится в разработке.

Кроме того, в этом году проведены дополнительные работы по улучшению качества очистки воды по обезжелезиванию в Житковичах. Строительство станций обезжелезивания будет продолжено и в последующие годы при наличии финансовых средств, отметил генеральный директор.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что эта тема требует особого контроля, в первую очередь со стороны представителей власти на местах. Вопрос будут рассматривать ежемесячно.

Также в районах области идет замена изношенных водопроводных сетей. "Это позволяет не только улучшить качество воды, исключив ее вторичное загрязнение в сетях, но и снизить затраты предприятий на устранение порывов, уменьшить потери воды", - пояснил Дмитрий Згурский. За семь месяцев заменили 66 км сетей водоснабжения (план на год - более 80 км).-0-