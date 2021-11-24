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24 ноября 2021, 07:14

Три станции обезжелезивания воды планируют построить в Березовском районе в 2022 году

Фото из архива
Фото из архива

24 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе в следующем году планируют построить три станции обезжелезивания воды, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Сергей Левонюк.

В районе по программе "Чистая вода" в этом году построили три станции обезжелезивания воды. Они появились в агрогородках Спорово, Стригинь и Соколово. Работы велись за счет республиканского и местного бюджетов. "Сейчас станции работают в тестовом режиме. Благодаря их строительству уровень содержания железа в воде снизился. Например, в Соколово было около 1,6 мг на 1 л, в Спорово и Стригини - около 1,5-1,7 мг на 1 л. В среднем по проекту после очистки должно быть 0,15-0,2 мг на 1 л", - рассказал Сергей Левонюк.

В следующем году в Березовском районе планируют построить станции обезжелезивания в агрогородке Сигневичи, деревнях Ястребель и Судиловичи. Там в исходной воде содержится железа от 0,8 до 2 мг на 1 л. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. При наличии финансирования строительство станций планируют начать весной.

"Станции обезжелезивания нужны еще где-то в пяти населенных пунктах. Это без учета того, что ближайшие населенные пункты к Березе и Белоозерску будем запитывать от водозаборов этих городов. Работа в этом направлении ведется постоянно. Сейчас у нас в агрогородках есть 12 станций обезжелезивания, всего по району - 15", - добавил зампредседателя райисполкома.

Всего в Брестской области в этом году построили 30 станций обезжелезивания воды. В 2022-м под имеющееся финансирование намечено построить еще 22.-0-

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