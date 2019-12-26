Три центра обслуживания плательщиков планируется открыть в 2020 году в Витебской области

26 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в 2020 году планируется открыть три центра обслуживания плательщиков: на базе налоговых инспекций по Первомайскому району Витебска, а также Новополоцка и Полоцкого района, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник областной инспекции Министерства по налогам и сборам Валерий Лобацевич.

До конца пятилетки новая форма взаимодействия будет внедрена во всех крупных городах и регионах, где осуществляет деятельность наибольшее количество налогоплательщиков Витебской области. Планируется проработать вопрос об открытии таких центров и в сельских районах, добавил Валерий Лобацевич.

Накануне Нового года очередной, четвертый по счету, центр открылся на базе инспекции по Железнодорожному району Витебска, которая также обслуживает плательщиков Бешенковичского, Лиозненского и Городокского районов. В центре создана удобная и простая в использовании навигация, что позволяет быстро ориентироваться в выборе услуг, работает электронная очередь, организована детская игровая зона. Плательщики смогут получить здесь около 60 налоговых услуг, оценить их качество с помощью специального терминала.

Новый центр расположен рядом с железнодорожным вокзалом Витебска, что потенциально делает его востребованным и у иногородних жителей. Это стало возможным благодаря внедренному в этом году экстерриториальному принципу работы таких центров, когда любой белорус вне зависимости от места регистрации может обратиться за услугой, для консультации и административных процедур.

"Налоговое ведомство превращается в клиентоориентированную службу с высоким качеством обслуживания плательщиков, тем самым мотивируя их на добросовестное, добровольное и своевременное выполнение налоговых обязательств", - подчеркнул Валерий Лобацевич. Сегодня налогоплательщики тратят на это значительно меньше времени. Около 93% из них положительно оценивают работу налоговой службы региона, причем в последние годы этот показатель неизменно демонстрирует позитивную динамику.

В Витебской области уровень добровольной уплаты налогов превышает 95%, а задолженность субъектов хозяйствования по итогам 2019 года составит не более 0,7% общей суммы налоговых доходов. Это достигается на фоне значительного сокращения проверочных мероприятий без потерь объема поступлений в бюджет. "Если совсем недавно мы проводили в год более тысячи проверок, то по итогам 2019 года их число не превысит 100 мероприятий, при этом делаем акцент на применение других механизмов, например камерального контроля, чтобы помочь юридическим и физическим лицам рассчитаться с бюджетом, избегая административного воздействия", - пояснил Валерий Лобацевич.

По предварительным данным, в 2019 году темп роста собственных налоговых доходов местного бюджета Витебской области составит около 106%. Такого результата удалось добиться, даже несмотря на снижение поступлений от нефтеперерабатывающего комплекса региона, который по объективным внутренним и внешним причинам не смог реализовать свой налоговый потенциал в полной мере. Потери получилось компенсировать за счет повышения эффективности деятельности других отраслей экономики, активизации малого и среднего бизнеса, а также совершенствования форм и методов работы налогового ведомства, направленных на мотивацию плательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств, отметил Валерий Лобацевич.

В Витебской области около 90% плательщиков осуществляют электронное взаимодействие с налоговыми органами. Более 100 тыс. физических лиц подключены к сервису "Личный кабинет", посредством которого могут получать извещения на уплату имущественных налогов, оплачивать налоги через интернет-банкинг, предоставлять декларации по подоходному налогу в электронном виде.-0-