Три учреждения здравоохранения Минска полностью вернулись к оказанию услуг по своему профилю

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три учреждения здравоохранения Минска уже полностью вернулись к оказанию медицинских услуг по своему профилю. Такая информация опубликована в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

После двух месяцев работы с ковид-пациентами больницы Минска постепенно возвращаются к привычному режиму и к своей специализации. Медицинские услуги в полном объеме уже оказывают 11-я клиника, 2-й роддом и городская гинекологическая больница.

"С понедельника мы 185 коек возвращаем в обычный режим работы. Уже оповещены поликлиники, что мы начинаем принимать пациентов на реабилитацию. У нас два реабилитационных отделения для неврологических пациентов, по одному - для пациентов кардиологического и травматологического профилей, - рассказал главврач 11-й горбольницы Валерий Врублевский. - К нам переводились пациенты из других стационаров города, которые, так скажем, являлись клиниками первого уровня. И четыре наших реабилитационных отделения были переформированы под инфекционные".

В 11-й больнице, как и во время первой волны COVID-19, было организовано стационарное долечивание больных после перенесенной пневмонии и при нормализации температуры. По словам медика, количество пациентов, нуждающихся в долечивании, уменьшилось. "Сейчас для долечивания остается госпиталь для ветеранов имени Машерова (Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова - Прим. БЕЛТА) и кожно-венерологический диспансер. Этого достаточно", - заключил Валерий Врублевский.

Кроме того, главный врач 1-й городской клинической больницы Дмитрий Шевцов сообщил агентству "Минск-Новости", что с 1 февраля это учреждение также возвращается к привычному режиму работы. До этого планируется завершить долечивание выздоравливающих пациентов, а тех, кто нуждается в стационаре, или пациентов из реанимации перевести в больницы, которые еще профилируются на COVID-19. А 30 и 31 января в больнице будет проводиться дезинфекция.-0-