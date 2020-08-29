Три уроженца белорусского Полесья удостоены звания "Ганаровы паляшук"

29 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Три уроженца белорусского Полесья названы "Ганаровымi палешукамi" на VI Международном фестивале этнокультурных традиций "Зов Полесья", который проходит сегодня в агрогородке Лясковичи Петриковского района (Гомельская область), передает корреспондент БЕЛТА.

На сцену за наградой поднялись председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый, директор ОАО "Спецжелезобетон" Василий Басевич, генеральный директор РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Александр Ляхов.

Получая награду, Михаил Русый высказал слова большой благодарности Президенту Беларуси за то, что Полесский край получил мощное развитие. "Построены новые производства. Восстановлены культурные ценности. Проложены дороги, возведены мосты. Созданы новые школы, оздоровительные комплексы. И развитие продолжается", - подчеркнул председатель Постоянной комиссии Совета Республики.

"Я хотел бы высказать слова благодарности и этой земле, которая дала мне жизнь", - добавил обладатель звания "Ганаровы паляшук". Он отметил, что с самого детства, благодаря родителям, впитывал чувство любви, преданности родному краю: "Каждый из нас старался здесь сделать что-нибудь, чтобы этот уголок развивался".

Обращаясь к землякам и всем участникам и гостям праздника, парламентарий просил сохранить, продолжить и не дать разрушить все то уникальное, что создано в Беларуси. Он пожелал, чтобы в каждом белорусском доме поселился добробыт, звучал смех детей, внуков, правнуков. "Пусть дом, сердца и души всегда будут открытыми. Сохраним традиции! Сохраним Беларусь!" - сказал Михаил Русый.

Номинация "Ганаровы паляшук" для жителей белорусского Полесья, которые вносят вклад в развитие региона и всей страны, зародилась вместе с международным фестивалем этнокультурных традиций "Зов Полесья". На сегодня такой титул имеют более 10 человек. Звание дополняется вручением диплома и статуэтки-символа, изображающей фигуру колоритного жителя Полесья.-0-