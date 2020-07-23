Три завода по переработке ТКО планируется построить в Могилевской области

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три завода по переработке твердых коммунальных отходов планируется построить в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"На Могилевщине в ближайшие годы предстоит решить вопрос переработки твердых коммунальных отходов. Сейчас городской полигон, куда поступает бытовой мусор из Могилева, практически заполнен. Похожая ситуация складывается и в Бобруйске. Поэтому решено построить три завода по переработке ТКО. Так, в Бобруйском районе уже готова проектно-сметная документация и определена площадка под строительство, которое начнется в следующем году. На очереди похожие проекты в Могилеве и Кричеве", - сказали в пресс-службе.

Вопросы переработки ТКО обсуждались во время рабочей поездки в Могилевскую область министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка. Он встретился с трудовым коллективом Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и посетил ряд промышленных предприятий. В ООО "РеПлас-М" министр ознакомился с работой одного из крупнейших в стране переработчиков использованной ПЭТ-тары и других отходов пластмасс. Он побеседовал с руководителем предприятия о путях и методах совершенствования стратегии государства в области вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов в целом и отходов пластмасс в частности.

Особое внимание общественности сейчас приковано к работе производств, которые разместились на площадке СЭЗ "Могилев", в частности предприятия "Омск Карбон Могилев". Андрей Худык ознакомился с ходом пусконаладочных работ на создаваемом предприятии по производству технического углерода. Было отмечено, что предприятие приняло к исполнению условия государственной экологической экспертизы, пусконаладочные работы на технологических линиях и в дальнейшем должны проводиться в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

По словам председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Константина Теплякова, проекты, которые реализуются на предприятии, постепенно проходят государственную экологическую экспертизу. Одно из основных условий - установка автоматизированных систем контроля на источниках выбросов в атмосферу. Это оборудование уже закупили.-0-