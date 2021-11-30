Трое мужчин задержаны за продажу стеклоомывателя на обочине МКАД

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками патрульно-постовой службы милиции и отдела по борьбе с экономическими преступлениями Заводского РУВД столицы в ходе проведения рейдовых мероприятий задержаны трое мужчин, которые реализовывали стеклоомывающую жидкость. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Неработающие 42-летний и 35-летний минчане, а также 50-летний житель Гродненской области реализовывали стеклоомыватель на обочине внутреннего и внешнего кольца Минской кольцевой автодороги. Стоимость указанного товара составляла Br1 за литр. Общий объем изъятой продукции составил 190 л", - рассказали в ГУВД.

В отношении мужчин составлены административные протоколы за нарушение порядка реализации товаров физическими лицами (ч.8 ст.13.11 КоАП). За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 50 базовых величин (Br1450).-0-