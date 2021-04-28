Трофи-рейд проведут в Ивацевичском районе 7-9 мая

28 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе 7-9 мая организуют трофи-рейд "Телеханская дрыгва", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма райисполкома Геннадий Крот.

В трофи-рейде с ориентированием по GPS-навигатору приглашают поучаствовать водителей внедорожников и квадроциклов. Лагерь расположится в городском поселке Телеханы возле озера Вульковское. Исходя из количества участников, соревнования пройдут в категориях туризм-лайт, туризм-хард, ТР-1, ТР-2, ТР-3, ATV-спорт и ATV-туризм.

"Трасса для гонок уже подготовлена. Маршрут движения будет предоставлен участникам непосредственно перед стартом. Каждый водитель должен будет собрать точки и представить фотоотчет. По итогам будут определены победители", - рассказал Геннадий Крот. Будет предложено два маршрута: первый подойдет новичкам, второй более сложный - для любителей езды по бездорожью. Путь проляжет преимущественно по болотистой местности.

Трофи-рейд "Телеханская дрыгва" стал традиционным. Он привлекает повышенное внимание как любителей таких гонок, так и зрителей. "Понаблюдать приезжает много людей. Для большей зрелищности на стартовом отрезке оборудована трасса, где водители могут продемонстрировать показательные выступления, в том числе преодолеть ров с водой", - добавил начальник отдела.

Организатором состязаний выступает Ивацевичский райисполком при поддержке спонсоров.-0-